Армия РФ направила подкрепление в Курскую область, но это не помогло – FT

Страна-оккупант не смогла оттеснить украинские войска в районе Курска. Несмотря на то, что прислала подкрепление.

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Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили изданию Financial Times украинские военные. Они непосредственно участвуют в операции.

Кроме того, украинские военные заявили, что остаются на территории России. Вторжение в Курскую область продолжается уже шестой день.

Российский генерал Валерий Герасимов не раз пытался представить ситуацию как контролируемую. В воскресенье Министерство обороны даже опубликовало видео истребителей и вертолетов, якобы наносящих удары по колоннам украинской техники.

Однако проверенные журналистами видео и фотографии показывают, что украинские войска и техника продвинулись на 30 км внутри России с начала операции.

Украинский военный Денис, осуществивший три ротации на территорию России с начала вторжения, рассказал, что ВСУ идут вглубь области.

"Киевские войска все еще имели преимущество, несмотря на то, что РФ направила подкрепление", – добавил он.

Его подразделение, которое FT не называет по просьбе Дениса и его старших офицеров, более недели назад было направлено в район с востока Донецкой области для участия в наступлении.

Другой солдат, Константин, сказал, что ранний успех внезапной операции "поднял нам настроение".

"Мы уверены в победе Украины", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером нарушил пятидневное молчание, чтобы впервые публично вспомнить о вторжении своих войск в Россию.

Зеленский сообщил, что его главнокомандующий Александр Сырский доложил ему о "прифронтовых обстоятельствах и действиях ВСУ по ведению войны на территории агрессора".

"Украина доказывает, что действительно умеет восстанавливать справедливость и гарантирует именно то давление, которое нужно – давление на агрессора", – добавил он.

Официальный представитель украинского министерства обороны сказал FT, что детали операции остаются в тайне, поскольку они "сначала ждут, как она будет развиваться".

Спикер российского МИД Мария Захарова пообещала в воскресенье, что будет "жесткий ответ" на вторжение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский национальный антитеррористический комитет объявил о проведении "контртеррористической операции" в Белгородской, Брянской и Курской областях в ответ на происходящее на границе последней. В ISW считают, что он побоялся ввести военное положение, чтобы уменьшить масштаб боевых действий и предотвратить внутреннюю панику в РФ, демонстрируя свое нежелание принимать более радикальные меры.

– Издание The Hill пишет, что "наступление" в Курской области стало первым нападением иностранного государства на европейскую территорию России со времен Второй мировой войны. По мнению Елены Кудзько, вице-президента по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC, Украина успешно изменила нарратив войны, зайдя на территорию России.

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