Армия Путина проводит атаки на Курщине, но одна из колонн попала в ловушку: в ISW раскрыли подробности. Карта

Российские войска недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области, а ВСУ – на своем выступе в ходе наступления на этой территории РФ. Также украинские воины хитро заманили колону россиян в подготовленные ими же противотанковые ловушки, и нанесли по ней удар за пределами Плехово.

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Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики разоблачили российских пропагандистов на лжи о том, что их силы якобы отбили некоторые населенные пункты Курщины.

Отмечается, что ВС РФ продвинулись в полях к юго-востоку от Веселого (юго-западнее Глушково). Минобороны страны-агрессора утверждало, что в Глушковском районе украинские войска якобы безуспешно атаковали границу возле Нового Пути, а пропагандисты придумали, что такая же ситуация была у Веселого и Медвежьего. Ныне там пытаются противодействовать ВСУ подразделения российского 56-го воздушно-десантного полка.

Согласно сводке ISW, украинские силы недавно продвинулись на западном краю своего выступа в Курской области в районе Коренево. Российские источники сообщали, что их войскам пришлось отбивать украинские атаки также возле Любимовки, Ольговки, Кремяного, Камышевки и Плехово.

И хотя российские войска имели продвижение к юго-востоку от Суджи возле Плехово, они понесли там потери.

"Анализ геолокационных кадров Forbes показал, что механизированная колонна ВС РФ – возможно, состоящая из элементов российской 15-й международной добровольческой бригады "Пятнашка" – застряла в российских противотанковых ловушках, установленных перед украинским вторжением на Курщину около Плехово, что позволило украинским войскам нанести удар по ней за пределами населенного пункта", – подчеркнули аналитики.

Российские источники также заявили, что их войска "отбили" Обуховку (юго-восточнее Коренево) и продвинулись на 800 метров к северу от Успеновки на границе. Однако в ISW отметили, что этому нет никаких визуальных доказательств.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению ветерана войны, активиста и юриста Олега Симороза, ВСУ могут оцепить группировку армии РФ на Курщине. По его словам, условия для этого сейчас находятся в районе реки Сейм.

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