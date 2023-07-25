Дзеркалом російської революції Ульянов-Ленін назвав колись Толстого. Відтоді спливло чимало часу, Росія швидкими темпами морально деградує, критерії змінюються. Як писав свого часу поет-гімнописець Сєргєй Міхалков, "У этой басни нет морали, морали все перемарали". Нині на роль морального авторитету в Росії претендує, зокрема, Навальний на тій підставі, що він, мовляв, опозиційний лідер, який кинув виклик Путіну.

Видео дня

Сьогодні стало відомо, що Навальний у своєму дописі назвав політв'язнем заочно засудженого Нідерландським судом до довічного ув'язнення за збиття малайзійського Боїнга Гіркіна-Стрєлкова. Назвав політв'язнем на тій підставі, що Гіркіна-Стрєлкова затримали за критику чинної російської влади.

Отже, якщо за це саме затримають будь-кого з російських генералів, які брали чи беруть участь в агресії проти України, за критеріями Навального, вони теж вважатимуться політв'язнями. Інакше кажучи, в'язнями сумління. Цей термін ввів колись британський правозахисник і юрист, засновник Amnesty International Пітер Бененсон. Це поняття означає людей, переслідуваних за те, що вони мирно висловлювали свої погляди. Авжеж, Гіркін-Стрєлков не готував замаху на Путіна чи Шойгу, а лише обурювався владою, яка, на його думку, недостатньо ефективно знищує українців. Такий собі в'язень сумління по-російськи.

До Гіркіна-Стрєлкова запитань немає. Справедливу оцінку йому дав Нідерландський суд. Власне, до Навального я теж запитань не маю. Просто така в Росії опозиція - хто ще не зрозумів, має можливість робити висновки.

Запитання є хіба що до депутатів Європейського парламенту, які 2021 року присудили Навальному премію імені Андрєя Сахарова.