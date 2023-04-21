Албания отменила безвиз для россиян

Еще одна страна Европы после начала полномасштабного вторжения и вооруженной агрессии России против Украины вводит визы для россиян. В этот раз безвизовый режим отменила Албания.

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Об этом сообщили на сайте посольства Республики Албания в Российской Федерации. Ранее граждане РФ с 1 мая по 30 сентября могли въезжать в страну без визы, чтобы стимулировать таким образом туризм.

"Посольство Республики Албания в Российской Федерации информирует, что в соответствии с поправками Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановлении № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Таким образом, для посещения Республики Албания россиянам необходимо будет оформить визу в соответствии с целью поездки.

Отметим, что такие страны ЕС, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды, больше не принимают от российских туристов документы на получение виз.

Напомним, США заявили, что из-за санкций РФ не хватает техники для ведения войны. Так, санкции, наложенные США, уже начали негативно влиять на армию оккупантов.

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