В Москве на площади Революции мужчина бросил "коктейль Молотова" в авто ОМОНа

В российской столице Москве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в автобус ОМОНа. Это произошло 2 мая на площади Революции неподалеку от памятника Карлу Марксу.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. Площадь возгорания автобуса-автозака, судя по фотографии, была небольшой, огонь удалось потушить. По словам очевидца, машина "горела пару минут".

Мужчину задержали сразу же после броска "коктейля Молотова", передает "Медиазона".

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Предварительно известно, что он "атаковал" один из автобусов Росгвардии, которые регулярно стоят на указанной площади.

По данным "Медиазоны", полученным от свидетеля инцидента, при задержании двое силовиков уложили россиянина на газон возле автозака. Его увезли и теперь допрашивают.

О мотивах мужчины и его личности данных пока нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL: