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В Москве на площади Революции мужчина бросил "коктейль Молотова" в авто ОМОНа

Дарья Дурова
Новости России
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В авто российского ОМОНа прилетел коктейль Молотова

В российской столице Москве мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в автобус ОМОНа. Это произошло 2 мая на площади Революции неподалеку от памятника Карлу Марксу.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza. Площадь возгорания автобуса-автозака, судя по фотографии, была небольшой, огонь удалось потушить. По словам очевидца, машина "горела пару минут".

Огонь на автобусе

Мужчину задержали сразу же после броска "коктейля Молотова", передает "Медиазона".

Видео дня

Предварительно известно, что он "атаковал" один из автобусов Росгвардии, которые регулярно стоят на указанной площади.

По данным "Медиазоны", полученным от свидетеля инцидента, при задержании двое силовиков уложили россиянина на газон возле автозака. Его увезли и теперь допрашивают.

Задержание нарушителя

О мотивах мужчины и его личности данных пока нет.

Площадь Революции в Москве

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • на акциях протеста против войны в Украине, которые прокатились по России 1 мая, силовики задержали сотни людей.

  • Наибольшее количество задержанных зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.