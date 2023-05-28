У всех лидеров в любой стране мира без исключения есть уязвимые места в биографии или в политической деятельности. Они могут быть как явные, так и скрытые, большие или маленькие. У Президента Путина их целый букет, однако самое уязвимое место это Крым. Вторгшись в Украину Путин уже проиграл в первый же день войны. Очень скоро он будет готов отдать и Мариуполь с Бердянском, и Донецк с Луганском, и даже Белгород с Таганрогом, но не Крым.

Видео дня

Если он сдаст Крым, а к этому все равно дело идет, то почти любой ватник скажет: "Ах, ты гад, как ты мог сдать Крым!". Кресло под Путиным после этого закачается очень сильно и мало шансов в нем удержаться. Это уже вне зависимости от настроений элит и масс в целом по стране. Возможно, Путина тогда уберут свои же до того, как Россия распадется, или после того. При любом раскладе в нормальное и устойчивое состояние страна не вернется никогда.

Запад хочет прекратить эту войну как можно быстрее, что вовсе не означает какие-либо пацифистские настроения. Никакого перемирия или мира с Россией не будет. Ни Соединенные Штаты, ни Европа не могут позволить Кремлю преуспеть в его агрессии по отношению к Украине, а значит и ко всему коллективному Западу. Когда на ТВ каналах Москвы депутаты ГД продолжают говорить о неких "ударах по центру принятия решений", то вспоминается басня дедушки Крылова "Лиса и виноград":

Голодная кума Лиса залезла в сад;В нем винограду кисти рделись.У кумушки глаза и зубы разгорелись;А кисти сочные, как яхонты горят;Лишь то беда, висят они высоко:Отколь и как она к ним ни зайдет,Хоть видит око,Да зуб неймет.Пробившись попусту час целой,Пошла и говорит с досадою: "Ну, что́ ж!На взгляд-то он хорош,Да зелен — ягодки нет зрелой:Тотчас оскомину набьешь".

Как они собираются доставлять свое тактическое ЯО или что-то другое к этим центрам? В чемодане? Сегодня западные ПРО сбивают в Украине практически все баллистические и тем более – не баллистические ракеты. Истребители с бомбардировщиками и подавно. Дальше для них будет еще хуже.

Путинская "демилитаризация" прошла успешно – теперь армия Украины это самая сильная армия в Европе по уровню технического оснащения и людских ресурсов. Она точно на голову выше армии РФ. Сколько сконцентрировано в Украине тяжелой техники знают лишь в Пентагоне, штабе НАТО и несколько генералов ВСУ. С появлением в небе сотни МИГов и чуть позже F-16 Россия потеряет вообще всякий шанс удержаться на тех позициях, которые она сегодня занимает.

Теперь пришло время вспомнить в Москве об архивных картах, на которых нет Украины. Хочется посоветовать Вове Путину посмотреть карту Северной Америки 17 века, где нет Соединенных Штатов или на не очень старую карту Африки, где вы не найдете практически ни одного государства, кроме Египта и Марокко. Все это были колонии либо Британской короны либо Французской республики. Вове Путину достаточно только заикнуться о восстановлении государственных границ на основании карт 18 века и он больше никогда не увидит в Москве ни одного представителя африканских стран.

"Поспешай, не торопясь" - такой тезис нынче у ВСУ, если мы хотим увидеть освобожденной от оккупантов всю континентальную Украину этой осенью. За Крым будет жестокая битва и пока рано говорить – когда она закончиться. Этот полуостров фактически есть не что иное, как "кощеева смерть".