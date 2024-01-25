'Этот объект должен быть уничтожен': агенты 'Атеш' провели разведку предприятия под Москвой, которое выпускает ракеты. Фото

Агенты военного партизанского движения "Атеш" провели внешнюю разведку территории корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области РФ. На этом заводе россияне производят ракеты и другое вооружение.

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Партизаны опубликовали фото предприятия, которое "нужно уничтожить". Они намекнули, что этот объект – хорошая военная цель для атак БПЛА на территории страны-агрессора.

Крупнейшее российского оборонное предприятие "Тактическое ракетное вооружение" находится в городе Королев под Москвой.

На нем россияне проектируют и выпускают ракетное вооружение различных классов. Среди продукции завода есть управляемые ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29, а также "Яхонт" (экспортное название ракет "Оникс"), ракетные комплексы типа "Бастион", "Рубеж" и другие.

Агенты "Атеш" провели внешнюю разведку центрального офиса российского предприятия. Там они вычислили, где размещаются производственные цеха, амбары с реагентами и техникой.

Помимо этого, партизаны узнали расположение административного корпуса, где сохраняется вся документация по производству вооружения.

"Данный военный объект должен быть уничтожен, и мы будем над этим работать!" – заявили в движении "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в СБУ подтвердили причастность к взрывам на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край РФ) в ночь на 25 января. Это была очередная операция украинской спецслужбы, в результате которой повреждения получили установки первичной обработки нефтепродуктов.

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