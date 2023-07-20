Аэродром в Рязанской области атаковали БПЛА: оккупанты заявили об ударе

В России заявили об атаке на военный аэродром в Рязанской области, предварительно с помощью БПЛА. В районе стоянки самолетов обнаружена воронка диаметром 10 см, глубиной 1,5 см.

Видео дня

Об этом сообщили российские СМИ. Отмечается, что аэродром был атакован около 3 часов ночи 20 июля.

"По предварительным данным, взрыв мог быть произведен с помощью квадрокоптера, изготовленного кустарным способом. Повреждений и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, также 20 июля прогремели взрывы в районе военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке на территории временно оккупированного Россией Крыма. Там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк (ОМШАП) ЧФ РФ. На его вооружении стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Известно, что самолеты с этого аэродрома Россия использовала для атак на Украину, в частности в бомбардировках ее южных областей.

Между тем, на военном полигоне "Старокрымский" в Кировском районе временно оккупированного Крыма 20 июля продолжается детонация после того, как накануне там тоже раздались взрывы. Российские пропагандисты пытаются успокоить местных жителей и заявляют, что ситуация якобы "под контролем".

Интересно, что российские захватчики не показывают фотографии и видео с полигона. Однако масштабы разрушений удалось рассмотреть с помощью спутниковых снимков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Брянской области России 12 июля прогремели взрывы. Заявляется, что беспилотник сбросил боеприпас на крышу завода "Консервсушпрод", производящего сухпайки для ВС РФ;

– главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет бить врага на его территории, используя для этого оружие собственного производства. Он подчеркнул, что главная цель нашей страны – спасти народ и вернуть оккупированные Россией территории.