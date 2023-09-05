"6+6=11": Шойгу поразил математическими "способностями", рассказывая об "успехах" в Украине. Видео
Министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу оконфузился, попытавшись похвастаться "успехами" оккупантов на фронте. Подсчитывая, "потери" украинской техники за день, высокопоставленный чиновник не смог сложить 6 и 6 – почему-то у него вышло 11.
Соответствующее видео распространили росСМИ. Шойгу заверил журналистов, якобы потери нашей армии на поле боя – огромные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Вчера в результате серьезной атаки на Роботинском направлении они (украинцы. - ред.) потеряли 6 танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята там очень искусно, я бы так сказал, новыми беспилотными аппаратами уничтожили еще 6 машин. Поэтому, за вчерашний день, вот только по бронетехнике – 11", – выдал министр.
Напомним, также Шойгу уже подписал приказ о запуске в России новой волны так называемой частичной мобилизации. Согласно документу, глава российского минобороны планирует дополнительно забрать на войну в Украину еще 200 тысяч россиян.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвалась волной шуток из-за очередной цели "спецоперации" РФ в Украине, которую назвал Шойгу. Так, по его словам, РФ начала полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, чтобы потом возвращать из украинского плена своих военнослужащих.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!