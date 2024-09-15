'50-миллионная Украина пошла бы войной на Россию': в эфире у Соловьева выдали новую чушь о 'СВО'

На российском пропагандистской телевидении выдали очередную порцию бреда об Украине для оправдания своего незаконного вторжения на территорию нашей страны. Рупор Кремля, который называет себя политологом и журналистом, Владимир Корнилов выдал, что Украина точно напала бы на Россию, если бы вернула Крым и Донбасс.

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Такое "заявление" прозвучало в эфире еще одного путинского приспешника Владимира Соловьева. По его убеждению, "50-миллионная" Украина пошла бы на Россию войной.

Корнилов всерьез утверждает, что, если бы Россия вернула эти территории Украине, то население страны выросло бы в два раза, а потом "50-миллионная" Украина пошла бы на Россию войной.

"Те, кто говорит на Западе, что не нужно было нападать (России на Украину. – Ред.), вы на секунду представьте: сдали бы мы Донбасс и Крым и теперь не 25-миллионная Украина, а 50-миллионная Украина с мощнейшим промышленным потенциалом совершала бы подобные диверсии против России! Вдумайтесь! ЧТо нам оставалось делать? Конечно, мы начали "СВО", на мой взгляд, справедливо. Наверняка, нужно было начинать раньше...", – заявил Корнилов.

"Характерно, что когда Корнилов еще работал в Украине и притворялся украинцем, ему все же приходилось держать себя в рамках какой-то вменяемости, и подобного он себе не позволял. В России же уровень ТВ-аудитории настолько ниже, что он перестал сохранять даже видимость приличия и просто встал на четвереньки. Тоже показательный момент, который хорошо иллюстрирует разницу между Украиной и РФ", – прокомментировал "выступление" Корнилова украинский журналист Денис Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире государственного телеканала призвал к оккупации Европы "до Атлантики". По его мнению, российские войска должны находиться не только в Киеве, но и в Берлине, Париже, Лиссабоне и других европейских столицах, вспомнил также о своей потерянной недвижимости в Италии.