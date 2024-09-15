Соловьев в эфире РосТВ размечтался о войсках РФ в Берлине, Париже и Италии. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире государственного телеканала призвал к оккупации Европы "до Атлантики". По его мнению, российские войска должны находиться не только в Киеве, но и в Берлине, Париже, Лиссабоне и других европейских столицах, вспомнил также о своей потерянной недвижимости в Италии.

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Осадить пропагандиста попытались даже гости его эфира, но воспоминания о вилле на озере Комо оказались сильнее, и Соловьев продолжил нести откровенный бред. Все происходящее транслировал российский федеральный канал "Россия 1".

На почве воспоминаний об утраченном имуществе в Италии Соловьева "порвало", когда один из приглашенных "экспертов" бубнил привычный уже текст о "российских базах" в Украине и "внеблоковом статусе" нашей страны.

"Если на территории Украины будут сохраняться российские войска, российские базы – вот тогда мы можем обеспечить себе безопасность и нейтральный статус Украины будет поддержан", – рассуждал так называемый "эксперт".

"Или дальше", – вклинился в речь гостя Соловьев, на что тот отреагировал нервной ухмылкой и покашливанием.

"Я не понимаю этой вашей скромности. Я вообще считаю, что идеальный барьер – это Атлантика", – продолжил Соловьев, чем заставил потупить взгляды практически всех "экспертов" в студии, явно подозревающих, насколько "реалистичны" подобные речевки.

"Вышли на Атлантику – и все хорошо... Прекрасное место для наших войск – Берлин, Лиссабон, Мадрид... А как красиво наши бы выглядели в Париже", – продолжал фантазировать пропагандист.

В какой-то момент осадить Соловьева попытались даже гости его эфира.

"Я твои интересы понимаю..." – сказал один из них.

"Мой интерес – это Италия (на итальянском озере Комо Соловьев в свое время приобрел недвижимость, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она была арестована итальянскими властями, а ему самому запретили въезд в страну. – Ред.). Но уж, на всякий случай – Берлин, Лиссабон, Париж", – продолжал гнуть свою линию Соловьев.

Тогда "эксперт" предпринял еще одну попытку остановить пропагандиста.

"Нас не так много, чтобы удержать..." – сказал он.

На это Соловьев выдал "беларусы с нами", и что РФ "обратится к Китайской Народной Республике" – видимо, с предложением пойти "отбивать" его виллу на озере Комо.

Напомним, ранее еще один российский пропагандист из пула все того же Соловьева призвал военных Путина к самоубийствам, если не способны воевать.

Мол, каждый раненый россиянин просто обязан пустить себе пулю в лоб, но даже не думать о том, чтобы выжить, сдавшись в плен к украинцам.