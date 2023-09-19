'300 крылатых ракет для Украины – это очень много': на шоу Скабеевой обеспокоились из-за ATACMS и Taurus. Видео

Одиозные ведущие пропагандисткой передачи "60 минут" на федеральном канале России не прекращают раскручивать тему передачи ракет с высокой дальностью действия от западных партнеров Украине. Для этого Евгений Попов и Ольга Скабеева даже собрали "спецэфир", где так называемые эксперты разложили по полочкам, какие печальные перспективы ожидают РФ в этом случае.

Кадры, где специалист рассуждает о международной помощи для контрнаступления ВСУ, опубликованы в пропагандистских СМИ. Он указал, что ведущие страны Европы обладают высоким потенциалом, могут предложить Украине сотни ракет Taurus (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У Франции, Великобритании, Германии объединенный запас дальнобойных ракет довольно большой. Думаю, суммарно они передадут 300-400 единиц Украине. Это много, это очень много даже для такой продвинутой системы ПВО как наша. Наверное не стоит объяснять, как это отразится на ходе войны", – рассуждает гость эфира, а Скабеева мрачно слушает.

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Напомним, Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель. Эти крылатые ракеты достигают большей дальности, чем любое другое оружие, доставляемое до сих пор, поэтому они являются очень сложным промышленным продуктом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из эфиров Скабеева вышла из себя из-за перманентных поражений российской армии на фронте. Она набросилась на "эксперта", который пытался вразумить ведущую какими-то неубедительными фразами о "жестах доброй воли".

Также в студии "60 минут" опальная ведущая неожиданно для своих зрителей с промытыми мозгами отказалась от пропагандистской максимы, что Крым это якобы Россия. Любопытно, что она сделала такое заявление во время обсуждения тех же ракет Taurus для Украины.

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