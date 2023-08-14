'100 рублей за доллар – Путин х*йло': в российском Сургуте оригинально отреагировали на курс валют. Видео

В российском Сургуте оригинально отреагировали на курс валют. В частности, на доллар, впервые за 16 месяцев взлетевший в цене почти до 100 рублей.

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В этой связи, там сделали заявление и о президенте РФ Владимире Путине. Соответствующее видео появилось в Telegram (чтобы просмотреть видео, докройте до конца страницы).

На кадрах видно, как фраза "100 рублей за доллар – Путин х*йло" развевается по небоскребу.

Вместе с тем, отмечается, что в результате взлома хакеров многие россияне узнают о том, что курс доллара составляет 100 рублей, а "Путин – ху*ло".

Как известно, в экономике России возникла новая проблема. К сильно бьющим по ней санкциям в разы пропавшим доходам и оттоку капитала добавилось рекордное падение рубля к доллару – американская валюта в РФ впервые за 16 месяцев взлетела в цене почти до 100 рублей. Однако это не предел – по прогнозам, в дальнейшем рубль продолжит падение.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне массово скупали криптовалюту Tether в день мятежа Пригожина. Причины страх перед ослаблением рубля и желание найти ему альтернативу.

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