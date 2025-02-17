Завербовал сын-боевик: жительница Константиновки, которая передавала врагу данные об ВСУ, приговорили к 12 годам за решеткой. Фото

Жительницу Константиновки приговорили к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами. Она передавала врагу важную информацию о расположении украинских военных в Донецкой области.

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Завербовал предательницу ее сын – боевик, воюющий на стороне РФ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины.

Боевик, воевавший в составе оккупационных группировок РФ, дистанционно предоставлял женщине инструкции, согласно которым и шпионила по местам расположения украинских войск на Краматорском направлении.

Она фотографировала объекты и обозначала координаты на Google-картах, чтобы передавать эти сведения врагу через мессенджеры.

Собранные данные использовались оккупантами для корректировки огня по украинским военным позициям в районе Временного Яра, а также для ударов по жилым домам и стратегическим объектам, в частности, бомбоубежищам и пунктам медицинской помощи.

Расследование установило, что женщина передавала врагу информацию о расположении украинских военных и техники в Константиновке, Дружковке и других населенных пунктах. Кроме того, она сообщала о последствиях обстрелов, описывала пораженные объекты.

Женщина была задержана в Славянске в феврале 2024 года, когда она пыталась продолжить свою шпионскую деятельность под видом переселенки. В результате обыска в ее квартире был изъят телефон с доказательствами ее сотрудничества с врагом.

Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и назначил наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агентов РФ, пытавшихся установить GPS-маячок на спецтранспорт, сопровождающий колонны ВСУ на фронт. На врага за деньги вызвался работать 20-летний житель Киевщины, к преступной деятельности он в темноте привлек несовершеннолетнего.

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