Застряли в грязи и проблемах: в Одесской области задержали уклонистов, которые пытались нелегально попасть в Молдову. Видео

Группа украинцев пыталась избежать мобилизации и нелегально попасть в соседнюю Молдову через Приднестровье. Они планировали проехать приднестровский сегмент украино-молдавской границы на автомобиле, но застряли в грязи.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины в четверг, 6 февраля. Все действия уклонистов были зафиксированы видеокамерой.

Как рассказали правоохранители, задержан был 22-летний водитель и четыре его пассажира возле одного из сел Раздельнянского района Одесской области. Все они поверили "советам" администратора одного из Telegram-каналов по поводу беспрепятственного пересечения границы и заплатили ему $10 000 на криптокошелек.

Водитель – житель Николаевской области, а его пассажиры – Полтавской и Днепропетровской.

"План провалился – авто застряло в грязи, поэтому нарушители вынужденно стали пешеходами. Тем временем водитель бросился в сторону границы, очевидно, пытаясь избежать наказания. Однако далеко не убежал", – говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что за попытку незаконного пересечения госграницы в отношении пятерых мужчин составлены протоколы об админправонарушении по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Ранее стало известно, что пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, которые незаконно хотели скрыться в Румынии. Нарушители три дня бродили по высокогорью, пытаясь пересечь границу.

А в Закарпатской области задержали группу мужчин, пытавшихся пересечь границу, спрятавшись в грузовике под слоем песка. За незаконную переправку в Венгрию каждый нарушитель заплатил от 8 до 10 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ разоблачили еще одну схему пересечения границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Достоверно известно, что по крайней мере из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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