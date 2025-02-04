Хотели попасть в Венгрию: на Закарпатье пограничники обнаружили группу мужчин в кузове КамАЗа, загруженного песком. Видео

В Закарпатской области задержали очередную группу мужчин, которые пытались незаконным способом покинуть территорию Украины. В этот раз нарушители хотели пересечь границу, спрятавшись в грузовике под слоем песка.

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За незаконную переправку в Венгрии каждый нарушитель заплатил от 8 до 10 тысяч долларов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации пограничников, грузовик "КамАЗ", водитель которого перевозил песок, остановили на окраине села Велика Палладь. В ходе осмотра под грузом обнаружили 13 мужчин из девяти разных областей Украины: 3 – из Запорожской, 2 – из Львовской, 2 – из Киевской, по одному из Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской, Кировоградской, Волынской и Одесской области. Все они намеревались незаконно попасть в Венгрию.

За предоставленные "услуги" нарушители границы должны были заплатить переправителю от 8 до 10 тысяч долларов. Во время проведения ряда обысков правоохранители изъяли средства, 5 транспортных средств, 3 прибора ночного видения, 3 винтовки и пистолет травматического действия с просроченными на них разрешениями.

По наработанным материалам было возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Водителя грузовика и еще двух его подельников задержали в порядке ст. 208 УПК.

Трем фигурантам уголовного производства уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК. Хустский районный суд избрал одному из фигурантов уголовного производства меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 4,5 млн гривен.

Напомним, пограничники задержали двоих мужчин, которые хотели сбежать в Румынию. Нарушители три дня бродили по высокогорью, пытаясь пересечь границу.

Ранее пограничники разоблачили еще одну схему по пересечению границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Точно известно, что, по крайней мере, из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

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