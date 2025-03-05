'Засекли' с помощью дрона: на Буковине задержали четырех мужчин, которые хотели сбежать из Украины. Фото

На Буковине пограничникам удалось задержать четырех уклонистов, пытавшихся пересечь украинско-румынскую границу. Обнаружить беглецов удалось с помощью беспилотника.

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Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины – Западная граница. Мужчин доставили в подразделение для выяснения обстоятельств.

Пограничники Черновицкого отряда задержали лиц, пытавшихся незаконно перейти украинско-румынскую границу. Движение группы неизвестных людей, направлявшихся к границе ночью, обнаружил оператор беспилотника.

На место происшествия отправилась группа реагирования, которая с помощью информации от оператора определила местность нарушителей и задержала двух граждан в лесной местности. Позже, во время дополнительных поисков, охранники из отделения пограничной службы "Тарасовцы" обнаружили еще двух нарушителей, находившихся возле госрубежа.

"Задержанными оказались жители Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областей в возрасте от 35 до 46 лет. Правонарушителей доставили в подразделение для выяснения обстоятельств и оформления материалов по статье 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", – отмечается в сообщении.

Напомним, 26 января стало известно о том, что пограничники задержали двух мужчин. Все они были призывного возраста и хотели бежать в Румынию. Нарушители три дня бродили по высокогорью, пытаясь пересечь границу. Мужчины были найдены и доставлены в больницу с диагнозом переохлаждения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Госпогранслужбы спасли жизнь очередному украинцу, пытавшемуся незаконно пересечь государственную границу. Уклонист решил добраться до Румынии через горы, однако перейти их так и не смог. Нарушителя, который просил о помощи, искали более 7 часов.

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