'Хотел в Румынию – попал в реанимацию': пограничники спасли в горах обмороженного нарушителя границы. Фото

Сотрудники Госпогранслужбы спасли жизнь очередному украинцу, пытавшемуся незаконно пересечь государственную границу. Мужчина решил добраться до Румынии через горы, однако перейти их так и не смог: попросившего о помощи нарушителя искали более 7 часов.

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С переохлаждением и обезвоживанием украинца доставили в реанимацию. Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

"На Закарпатье военнослужащие отделения пограничной службы "Богдан" Мукачевского отряда совместно со специалистами Раховского горного поисково-спасательного отделения ГСЧС спасли нарушителя, который просил о помощи. 24-летний житель Кировоградщины намеревался незаконным способом попасть в Румынию. Для воплощения своего замысла он выбрал высокогоный участок границы, правда одолеть намеченный путь не смог", – отметили в сообщении.

Искать гражданина Украины в Карпатах пограничникам пришлось более 7 часов: в горах как раз выпало много снега и была плохая видимость, что затрудняла поиски. Обнаружили потенциального нарушителя за 10 метров до государственной границы.

"Мужчина был настолько замерзший и обессиленный, что даже не мог говорить. Пограничники со спасателями переодели его в сухую теплую одежду, напоили горячим чаем и передали медикам, которые диагностировали у мужчины общее переохлаждение и обезвоживание. В настоящее время он находится в реанимации", – отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники вновь призвали украинцев отказаться от намерений противозаконно пересечь государственную границу, особенно с использованием таких экстремальных способов, как переход через заснеженное высокогорье или переплываание ледяных полноводных рек, ведь это может стоить не только свободы, но и здоровья или жизни.

Напомним, на днях стало известно, что пограничники разоблачили еще одну схему по пересечению границы. Трое жителей Закарпатья помогали бежать из страны мужчинам призывного возраста. Точно известно, по крайней мере из одного из "клиентов" за свои "услуги" они взяли 8 тыс. долларов.

В деле есть задержанные.

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