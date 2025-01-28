'Взяла след': на Львовщине овчарка помогла полиции раскрыть кражу сейфа. Фото

Во Львовской области овчарка помогла сотрудникам полиции раскрыть кражу сейфа из дома. Собака взяла след на месте, где было совершено преступление, и повела прямо к квартире вора.

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Об этом сообщают в ГУ НП во Львовской области 28 января. В доме злоумышленника правоохранители обнаружили похищенные вещи.

"В полицию поступило сообщение о краже из дома, произошедшей в одном из сел Стрыйского района. По словам заявительницы, из помещения был похищен сейф, в котором хранились денежные средства в гривнях и в иностранной валюте. Как установили правоохранители, злоумышленник проник в дом, повредив металлопластиковое окно", – говорится в сообщении.

Для раскрытия дела сотрудники полиции привлекли кинолога со служебной собакой – немецкой овчаркой Евой. Четвероногая помощница взяла след на месте преступления и привела оперативников криминальной полиции в один из домов, где жил 24-летний мужчина.

Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили и изъяли похищенный сейф, часть денег и другие доказательства, подтверждающие его причастность к краже. Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, по решению суда подозреваемый находится под стражей.

Напомним, в начале декабря стало известно, что полицейские Киева задержали трех женщин и мужчину, которые, по информации следствия, причастны к серии краж. Преступники под видом работников газовой службы попадали в квартиры пожилых людей и забирали все их сбережения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Житомирской области задержан работник морга, который снял с погибшего военного золотое кольцо. Во время подготовки к погребению он срезал драгоценное украшение с руки защитника. Известно, что во время церемонии похорон мужа-военного супруга заметила исчезновение обручального кольца с его руки. Женщина обратилась в полицию.

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