В Украине ликвидировали 'схему' по организации СОЧ для военных и переправки их за границу: проведены десятки обысков

Нацполиция Украины ликвидировала межрегиональную преступную группу из девяти человек, которая организовывала побег военнослужащих из воинских частей и переправляла за границу. Руководили преступной схемой двое жителей Буковины, один из которых был судим за тяжкие преступления, и адвокат из Львова.

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Стоимость "услуги" по СОЧ и незаконного пересечения границы стартовала с $3000 и могла достигать более $20 тысяч. В пресс-службе НПУ рассказали OBOZ.UA детали разоблачения злоумышленников.

"Разоблачена организованная межрегиональная преступная группа, которая помогала военнослужащим самовольно покидать воинские части, учебные центры, госпитали и в дальнейшем незаконно пересекать государственную границу. Задержаны девять участников группировки, всем объявлено о подозрении", – отметили в полиции, подчеркивая, что в многоэтапной спецоперации приняли участие более 300 правоохранителей на территории шести областей Украины.

По данным следствия, организаторами схемы были 55-летний и 65-летний жители Черновицкой области, один из которых ранее неоднократно судим за тяжкие преступления. К делу также приобщалась львовская адвокат, которая подыскивала военнообязанных и за вознаграждение склоняла их к побегу из воинских частей. В частности, уверяла так называемых клиентов, что их "не объявят в розыск как лиц, совершивших самовольное оставление части", поскольку она якобы имеет связи среди руководства в/ч. Она обещала в дальнейшем помочь "клиентам" в увольнении с военной службы.

Юрист сотрудничала с жителем Тернополя, который по ее указаниям помогал военным покидать место несения службы. Он занимался их перевозкой: выезжал в разные области Украины, забирал "клиентов" и отвозил в определенный пункт. Стоимость таких услуг колебалась от $3000 до $6000. В дальнейшем же за дополнительную плату – $12-15 тысяч – военным уже предлагали незаконно пересечь госграницу.

Кроме этого, к схеме были привлечены еще пять человек – жители Черновицкой области, с четко распределенными обязанностями. Они сопровождали "клиентов" до определенного места на Буковине, обеспечивали их жильем, а затем незаконно переправляли на территорию Румынии и Молдовы вне установленных официальных пунктов пропуска.

"В целом использовали три канала переправки. "Услугами" подозреваемых воспользовались 25 военнообязанных. Полицейские установили местонахождение всех лиц и доставили их в Тернопольский зональный отдел Военной службы правопорядка", – говорится в сообщении.

У фигурантов правоохранители провели 48 санкционированных обысков, во время которых изъяли 164 тыс. грн, $21 тыс., €2000, а также 12 транспортных средств, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи противоправной деятельности.

Всем девяти членам преступной группы было объявлено подозрение. В частности, им инкриминируют ст. 114 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований), ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи ходатайствуют перед судом о содержании под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности фигурантов осуществляли оперативники управления уголовного розыска, следователи и оперативные службы ГУНП в Тернопольской области под процессуальным руководством Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона при силовой поддержке спецподразделения КОРД и роты полиции особого назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле Верховная Рада приняла закон, который продлевает срок добровольного возвращения на службу для военных, самовольно оставивших часть (СВЧ). Новый крайний срок – 30 августа 2025 года.

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