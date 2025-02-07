Стоимость 'путешествия' составляла $10 тысяч: на Винниччине разоблачили группировку, занимавшуюся незаконной переправкой через границу. Фото

В Винницкой области разоблачили участников преступной группировки, которые занимались незаконной переправкой лиц через государственную границу. Последним предлагали за $10 тысяч уплыть в другую страну на надувной лодке.

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Во время оперативных мероприятий были задержаны как сами дельцы, так и их "клиенты" – уклонисты. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

В частности, возле границы на окраине города Могилев-Подольский пограничники обнаружили двух местных жителей, выполнявших роль пособников, а также двух мужчин, планировавших незаконно покинуть территорию Украины.

Злоумышленники доставили "клиентов" на берег Днестра на собственном автомобиле, после чего те должны были переплыть реку на надувной лодке.

"Стоимость такого "путешествия" составила $10 тысяч с каждого. Один из дельцов использовал военную форму для прикрытия своей преступной деятельности, вводя в заблуждение граждан правоохранителей, но никакого отношения к военной службе не имеет", – пояснили в ГПСУ.

В ходе дальнейших следственных действий была установлена причастность к этой схеме еще одного местного жителя. Он тоже доставлял "клиентов" на приграничье.

В жилье участников группировки были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты, два легковых автомобиля, две резиновые лодки, монокуляр.

Злоумышленникам вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В тех, кто пытался незаконно пересечь границу, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатской области задержали группу мужчин, пытавшихся пересечь границу, спрятавшись в КамАЗе под слоем песка. За незаконную переправку в Венгрию каждый нарушитель заплатил организаторам "путешествия" $8-10 тысяч.

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