В Одессе разоблачили двух девушек, которые поджигали авто 'по заказу': им грозит лишение свободы. Фото и видео

В Одессе поймали двух девушек 17 и 18 лет, которые в комендантский час сожгли один гражданский кроссовер и собирались совершить поджог еще одного. Такой "заработок" нашла в Telegram несовершеннолетняя одесситка и привлекла к сотрудничеству 18-летнюю приятельницу.

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В Национальной полиции сообщили: младшая подозреваемая была завербована поджигать за деньги военные и полицейские машины. Ей также разрешили уничтожить любое авто, но предварительно наклеить на него белый крест.

В итоге две злоумышленницы подожгли Kia, принадлежавшее гражданской женщине. Кроссовер был припаркован возле ее дома. Транспортное средство потушили пожарные.

Весь процесс своего преступления преступницы снимали на телефон – для подтверждения выполненного задания.

Позже аналогичным способом они собирались сжечь еще один гражданский автомобиль Renault, запаркованный возле дома владельца.

Полицейские задержали девушек перед совершением поджога. У них изъяли горюче-смазочные материалы, зажигалку, липкую ленту, мобильные телефоны с переписками с заказчиком и другие вещдоки.

Фигурантки подозреваются в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на умышленное повреждение чужого имущества, совершенном путем поджога, по предварительному сговору группой лиц. Согласно санкции ч. 2 ст. 194 УК, за это грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полицейские призывали родителей больше внимания уделять детям, контролировать, где и с кем они проводят время, и объяснять последствия неправомерных действий.

Как писал OBOZ.UA, ранее в СБУ рассказали, что исполнителей для совершения поджогов в Украине россияне ищут в основном в сети. Вербуют преимущественно несовершеннолетних и людей с разными зависимостями, причем часто "кидают на деньги".

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