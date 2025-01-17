В СБУ рассказали, кого чаще всего россияне вербуют как поджигателей: ищут через мессенджеры и интернет-сообщества

Людей для совершения поджогов в Украине россияне ищут в основном в сети. Вербуют преимущественно несовершеннолетних и людей с разными зависимостями, причем часто "кидают на деньги".

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Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в эфире телемарафона. По его словам, исполнителей поджогов враг выискивает через мессенджеры и интернет-сообщества, ориентированные на быстрый заработок.

"В абсолютном большинстве случаев россияне, как говорится, "кидают на деньги": либо вообще не платят, либо платят меньше и требуют совершить следующий поджог", – сказал Дехтяренко.

Также наблюдается тенденция, когда для поджогов вербуют несовершеннолетних и людей с наркотической, алкогольной или игровой зависимостями, добавил представитель.

Представитель СБУ также добавил, что обе категории легче поддаются психологическим манипуляциям.

В частности, молодые люди часто не способны в полной мере оценивать последствия своих действий, а зависимые соглашаются из-за острой потребности в деньгах.

Дехтяренко добавил: молодежь должна понимать, что спецслужбы РФ просто используют их в своих целях в качестве расходного материала, потому что для работников ФСБ совсем неважно, что будет с поджигателем после выполнения задания.

Ведь уже с 14 лет подростки ответственны за свои поступки.

"Поэтому россияне убеждают несовершеннолетних, что они якобы не подпадают под действие Уголовного кодекса. Однако это не соответствует действительности, ведь уголовная ответственность за такие преступления наступает с 14-летнего возраста", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители призвали молодежь сообщать о любых попытках вербовок в специальный чат-бот "Спали ФСБшника". СБУ совместно с Нацполицией предотвращают поджог, теракты и диверсии, которые РФ осуществляет руками завербованных украинцев, информировали в украинской спецслужбе.

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