В Киеве сгорело авто журналистки Крюковой: что известно

В Киеве вечером 13 февраля сгорел Range Rover бывшей заместительнице главреда "Страна.юа" Светланы Крюковой, в отношении которой в январе 2025 года ввели санкции.

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Об этом пишет "Украинская правда".

"Машина сгорела. Так с Днем влюбленных меня еще никто не приветствовал. Месяц назад на меня указом президента наложили санкции. Среди прочего в пунктах указа числилось ограничение пользоваться и распоряжаться своим движимым имуществом. Поэтому я взяла водителя", – сообщила Крюкова.

По ее словам, чаще всего на этом автомобиле водитель развозил по спортивным секциям детей, а по вечерам он забирал авто к себе на район и парковал под домом. Там и произошел инцидент.

Событие произошло 13 февраля. Источники среди правоохранителей сообщили, что ближе к полуночи в одном из дворов в Деснянском районе произошло возгорание автомобиля Range Rover, фактическим пользователем которого является Крюкова.

Огонь повредил квартиру второго этажа дома и фасад, но никто не пострадал. Пожар вовремя был потушен, но автомобиль восстановлению не подлежит.

Полиция устанавливает, что стало причиной возгорания – "взрыв или поджог". Проводятся соответствующие экспертизы и розыскные действия.

Сама же Крюкова заявила, что "заказчики ей понятны", но "называть имена конкретных лиц опрометчиво". При этом она сразу же вспомнила блогера-волонтера и активиста, против которых ранее подавала в суд, и Офис президента, ведь в отношении нее недавно ввели санкции из-за пропаганды в пользу России.

"Круг моих недоброжелателей широк и понятен, некоторые из них сказались задолго до санкций. В последние месяцы я нахожусь в судебном процессе с блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями... Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента... Сегодня узнала для себя новую фамилию – Дмитрий Литвин (советник президента. – Ред.)", – отметила Крюкова.