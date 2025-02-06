В Херсоне разоблачили предателя, который во время оккупации города охранял полицию захватчиков: какое наказание ему грозит. Фото

Жителя Херсона арестовали по делу о коллаборационной деятельности во время временной оккупации города войсками РФ. Он тогда работал в так называемой полиции захватчиков, в частности охранял их.

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Ныне это временная мера пресечения для предателя, информирует Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура.

Отмечается, что когда в 2022 году российские войска захватили Херсон, местный экс-правоохранитель решил, что "новая власть" пришла надолго и устроилась на службу в оккупационное "управление МВД Херсонской области".

В частности, мужчина вступил в должность "инспектора роты охраны" и отвечал за "безопасность" помещения незаконного правоохранительного органа.

После освобождения города злоумышленник остался там и скрывался. Однако работники ГБР в сотрудничестве с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции разоблачили перебежчика и сообщили ему о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Пока суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители задержали перебежчика из Херсона, работавшего на агрессора во время оккупации областного центра. После освобождения города предатель едва не попал на службу в Вооруженные силы Украины.

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