ГБР задержало предателя Украины, который работал на оккупантов и едва не попал на службу в ВСУ. Фото

Правоохранители задержали перебежчика из Херсона, работавшего на агрессора во время оккупации областного центра. После освобождения города предатель едва не попал на службу в Вооруженные силы Украины.

Видео дня

Операцию по его разоблачению провели сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве со специалистами Службы безопасности. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Установлено, что на сотрудничество с оккупантами мужчина пошел в июне 2022 года. Он устроился на работу в захваченную войсками РФ колонию, получив пост кинолога.

Фигурант служил оккупационным властям и получал зарплату в рублях вплоть до освобождения Херсона.

После освобождения города Силами обороны перебежчик решил остаться на подконтрольной Украине территории и притаился, а затем попал в ВСУ.

ГБР разоблачило и задержало вражеского агента до того, как он начал полноценную службу. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

"Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Процессуальное руководство осуществляет Херсонская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Херсоне разоблачили 34-летнего предателя, корректировавшего артиллерийские удары РФ по областному центру. Муж сам напросился за деньги отчитываться врагу о последствиях обстрелов по его родному городу и ранении земляков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!