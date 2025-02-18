На Харьковщине будут судить мужчину, который поджег авто украинского защитника: какое наказание грозит. Фото и видео

В Харьковской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в поджоге авто украинского защитника в Чугуеве. 24-летний ранее судимый местный житель искал работу и отозвался на предложение легкого заработка в Telegram.

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Об этом 18 февраля сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Прокуроры окружной прокуратуры Чугуева утвердили и направили в суд обвинительный акт по отношению к фигуранту. Дело будет рассматривать городской суд Чугуева.

Мужчине инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога и препятствование законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, житель Чугуева искал работу и отозвался на объявление о легком заработке в мессенджере Telegram.

Ему сообщили, что необходимо поджигать авто украинских военных, за что пообещали денежное вознаграждение.

Мужчина согласился и 20 ноября 2024 около 3:40 в Чугуеве поджег авто, которое имело визуальные признаки военного транспортного средства.

Он использовал зажигательную смесь, машина вспыхнула.

В результате владельцу авто – украинскому военному – причинен материальный ущерб.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ (задержание уполномоченным должностным лицом).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит десять лет лишения свободы.

В настоящее время принимаются меры по установлению кураторов фигуранта, вероятно, из РФ, по заказу которых совершено преступление.