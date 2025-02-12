Работал на врага: в Житомире задержан студент, причастный к поджогу авто военнослужащего. Фото и видео

В Житомире задержан 18-летний студент, который по указанию россиян поджег автомобиль военнослужащего. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области. Событие произошло ночью 6 февраля. В результате поджога сгорел автомобиль Nissan X-Trail, принадлежавший военнослужащему.

Полиция установила, что это был целенаправленный поджог. Уже на следующий день правоохранители вышли на подозреваемого. Им оказался 18-летний студент одного из местных учебных заведений.

Он признался, что нашел "подработку" в Telegram. Ему предложили деньги за поджог авто, и он выполнил задание: использовал воспламеняющееся вещество, поджег транспортное средство, а видеозапись своих действий прислал "куратору".

Студента задержали прямо в вузе, у него изъяли доказательства причастности к преступлению. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей, а за сотрудничество с врагом ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

"Полицейские призывают подростков и молодежь не доверять "работодателям" в мессенджерах и соцсетях, предлагающих высокое вознаграждение за совершенные противоправные действия: поджечь или повредить транспортные средства, военные или гражданские объекты, другое имущество граждан и т.д. О таких предложениях немедленно информируйте правоохранителей: помогите разоблачить агентов врага!" – отметили в Нацполиции.

Напомним, в Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался сжечь технику коммунальщиков. Злоумышленник бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в сторону трактора из-за того, что ему пришли отключить газ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу. Злоумышленник из-за личной неприязни к соседке-пенсионерке сжег ей дверь.

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