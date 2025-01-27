В Днепре разоблачили информатора ФСБ, который передавал врагу данные о ВСУ: привлек к подрывной работе свою сожительницу. Фото

Служба безопасности Украины задержала местного жителя, работавшего на российскую ФСБ и передавшего врагу данные о местах базирования украинских военных в Днепре. Для сбора информации он использовал свою сожительницу, которая бессознательно помогала ему в подрывной деятельности.

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Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора. 46-летний задержанный, скрываясь от мобилизации, вступил в пророссийское Telegram-сообщество, где контактировал с российскими спецслужбами.

Он собирал информацию о перемещении ВСУ и техники на территории Днепра. Чтобы избежать подозрений, мужчина привлек свою сожительницу, которая, не осознавая этого, фиксировала координаты украинских объектов и передавала их ему. Она по его просьбе фотографировала определенные объекты, указывала координаты на Google-картах и передавала их ему, не подозревая, что эти данные поступают в российские спецслужбы.

Мужчина объяснял необходимость таких действий "рабочими задачами", хотя на самом деле он был безработным.

Во время обыска в его доме правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ФСБ, включая скриншоты карт и координаты украинских военных объектов.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему объявлено подозрение по статье 111 ч. 2 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сожительница предателя сейчас проходит как свидетель и сотрудничает со следствием.

В 2024 году СБУ задержала восемь агентов, корректировавших российские ракетные удары по Днепропетровщине. Сейчас спецслужба собрала доказательную базу на их подельника, результатом чего и стало задержание этого злоумышленника.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента РФ, который завербовал несовершеннолетнего, чтобы вместе шпионить на юге Украины. 20-летний и 15-летний жители Одесщины соблазнились обещаниями "легких денег" и вызвались собирать для врага геолокации украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

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