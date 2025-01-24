СБУ задержала агента РФ, который завербовал несовершеннолетнего, чтобы вместе шпионить на юге Украины. Фото

Служба безопасности разоблачила двух российских агентов, корректировавших ракетно-дроновые удары РФ по южным регионам Украины. Один из них – 20-летний житель Одесщины, приобщивший к шпионской работе на агрессора 15-летнего знакомого из Вознесенска (Николаевщина).

Видео дня

Оба фигуранта надеялись получить "легкие деньги", которые им пообещали представители российской спецслужбы, вербуя через Telegram-каналы. О разоблачении молодых предателей рассказала пресс-служба СБУ.

Отмечается, что старший парень получил от оккупантов задачу на сбор геолокаций украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО. Чтобы одновременно шпионить за большим количеством объектов, тот привлек к подрывной деятельности несовершеннолетнего знакомого.

Они оба пешком обходили местность в Одесской и Николаевской областях и скрыто фиксировали локации Сил обороны на камеры своих телефонов. После разведывательных вылазок "старший" агент обозначал координаты потенциальных целей на Google-картах и мессенджером отправлял их своему российскому куратору.

Сотрудники СБУ задокументировали это и задержали фигуранта с Одесщины на попытке передачи разведданных врагу. У него изъяли мобильный телефон, по которому он общался с российским куратором.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агента по ст. 304 УК (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).

Злоумышленник уже находится под стражей, за работу на врага ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В отношении его малолетнего сообщника с Николаевщины тоже продолжаются процессуальные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одессе специалисты СБУ задержали российского агента, выдававшего себя за женщину. Мужчина, одетый в женскую одежду и с маникюром, фотографировал военные объекты и передавал их координаты врагу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!