Наумов и Кулинич манипулировали Бакановым: экс-руководитель ГУР Кондратюк рассказал о проблемах в СБУ

Назначение на пост главы Службы государственной безопасности Ивана Баканова в 2019 году было вызвано личными доверительными отношениями с президентом Владимиром Зеленским. Однако гарант едва ли осознавал, насколько сложная эта структура, поэтому недостаточно квалифицированный Баканов подвергался влиянию извне.

Видео дня

Лицами, которые были способны манипулировать и влиять на решения Баканова, были подозреваемый в госизмене бывший глава Службы безопасности Украины в АР Крым Олег Кулинич и экс-руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Об этом рассказал бывший глава ГУР и Департамента контрразведки СБУ Валерий Кондратюк в интервью Украинской правде.

"Имея только какое-либо юридическое образование и общее представление, невозможно контролировать эту Службу. Оказалось, что нет. Это как человек, который не умеет плавать, и его пустили в бассейн", – характеризует Баканова генерал-лейтенант.

Таким образом, несмотря на личные качества, глава СБУ подвергался российскому влиянию, а с другой стороны существовала коррупционная составляющая. Баканов не мог понимать реальных процессов в государстве, полагаясь на мнение таких "советчиков".

"То есть надо понимать четкие механизмы, а не только полагаться на то, что тебе там говорят или подводят к тебе тех или иных людей. Увольнение Баканова стало вполне правомерной политической ответственностью. А вот о наличии юридической ответственности для него должен быть доказан факт преступных действий, если таковые были", – заключил Кондратюк.

Напомним, что Наумова в Украине подозревают в преступлениях по двум статьям, а именно государственной измене и хищении государственного имущества в особо крупных размерах. Сейчас он находится под арестом в Сербии.

Олег Кулинич был задержан во временно оккупированном Крыму 7 апреля уже после начала полномасштабного вторжения России. Он также подозревается в госизмене. Глава государства подписал указ о его увольнении еще 2 марта 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 июля 2022 года большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за отставку Баканова с должности главы СБУ. Инициировал это увольнение лично президент Зеленский.