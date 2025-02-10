Умер после удаления зубов: по делу о смерти 5-летнего мальчика во Львове объявили о подозрении анестезиологу

По делу о смерти 5-летнего мальчика в результате удаления молочных зубов во Львове объявили о подозрении врачу-анастезиологу. По данным следствия, она получила липовый сертификат по специальности "детская анестезиология".

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Facebook 10 февраля. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

Согласно информации, в декабре 2023 года во время лечения зубов в одной из частных клиник Львова пятилетний мальчик впал в кому. Почти через месяц, он умер, так и не придя в себя. Оказалось, что врач, который проводил анестезию, не имел должного специализированного образования, квалификации для работы с детьми и соответствующего опыта.

Она избрала ложную тактику анестезиологического обеспечения во время стоматологического вмешательства, что привело к тяжелым последствиям и смерти пациента. К тому же в августе 2023 года врач, хотя и имела действительный диплом, удостоверяющий право на предоставление анестезиологических услуг взрослому населению, получила поддельный сертификат по специальности "детская анестезиология", а также удостоверение о повышении квалификации по этой специальности. Позже она использовала эти документы для работы в частной стоматологической клинике, оказывая медицинскую помощь детям.

Подозреваемая обвиняется в предоставлении медицинских услуг без специального разрешения, поскольку она не имеет надлежащего медицинского образования, что привело к тяжелым последствиям для пациента. Ей также инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по небрежному отношению, которое повлекло за собой серьезные последствия для несовершеннолетнего, а также в подделке официального документа, выдаваемого предприятиями, учреждениями или организациями и предоставляющего определенные права, или в использовании заведомо подделанного документа (ст. 138, ч. 2 ст. 140, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 358 УК Украины). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в январе 2024 года во Львове скончался пятилетний Велес Пашник. Он впал в кому во время операции по удалению молочных зубов в частной стоматологической клинике. После того как у мальчика диагностировали смерть мозга, он оставался без сознания в течение месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024 года клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения сочла неприемлемым оказание медицинской помощи пятилетнему ребенку в частной стоматологической клинике Ori-Dent. Потому что врачи частной клиники не имели для этого необходимой квалификации.

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