'Не имели сертификата для лечения детей': комиссия предоставила заключение о смерти 5-летнего мальчика после удаления зубов во Львове

В четверг, 11 апреля, клинико-экспертная комиссия департамента здравоохранения сочла неприемлемым оказание медицинской помощи пятилетнему Велесу Пашнику в частной стоматологической клинике Ori-Dent. Поскольку врачи частной клиники не имели для этого необходимой квалификации.

Об этом сообщил глава клинико-экспертной комиссии (КЭК), заместитель директора департамента Владимир Черной в интервью для издания Zaxid.net. Во время операции по удалению молочных зубов под общим наркозом 5-летний Велес впал в кому и через месяц умер в реанимации, так и не придя в сознание.

На заседании экспертной комиссии присутствовали отец мальчика, адвокаты, представители медицинских учреждений, стоматолог и анестезиолог из частной клиники.

После рассмотрения протокола оказания медицинской помощи и экспертного заключения комиссия пришла к выводу, что стоматолог частной клиники Виктория Карнаухова и анестезиолог Ирина Пода оказали медицинскую помощь Велесу Пашнику, не имея необходимой квалификации.

"Найдены значительные недостатки при оказании медицинской помощи Велесу. Основное то, что врачи – анестезиолог и стоматолог – не имели соответствующей квалификации, чтобы оказывать ребенку такую помощь. У них должна быть детская стоматология и детская анестезиология, а была взрослая стоматология и взрослая анестезиология". Они не имели специального сертификата для лечения детей", – рассказал Владимир Черной.

По его словам, решение клинико-экспертной комиссии (КЭК) сейчас находится на этапе технического наследия и в ближайшее время будет подписано. Вывод комиссии будет учтен при проведении уголовного расследования.

"Так легкомысленно отнестись к человеческой жизни, к детской жизни, как эти молодые врачи... Это время такое, или люди такие, или образование у них такое... У них не было анестезиологической медсестры, не было сертификатов на работу с детьми, у врача-стоматолога не было лицензии на детскую стоматологию и хирургической лицензии, потому что это уже хирургия под анестезией", – сказал отец мальчика Виктор Пашник.

В январе во Львове скончался 5-летний Велес Пашник, находившийся в глубокой коме больше месяца после удаления молочных зубов под общим наркозом в частной клинике Ori-Dent. Во время операции сердце мальчика остановилось, и его доставили в реанимацию детской больницы по улице Орлика. В больнице была обнаружена смерть мозга у мальчика, его жизнь не удалось спасти.

После освещения этого случая в средствах массовой информации полиция начала уголовное расследование относительно халатного выполнения врачами своих профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2023 года в Тернополе скончался мальчик после лечения зубов под наркозом в государственной клинике. Ребёнку был год и 10 месяцев от рождения.

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