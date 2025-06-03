Украинской полицейской, которая работала на оккупантов, дали 15 лет тюрьмы: что известно о деле

В Изюме на Харьковщине заочно приговорили к 15 годам заключения полицейскую, которая добровольно работала на российских захватчиков во время оккупации города. Украинку, которая у оккупантов была "следователем" и сейчас скрывается в России, лишили полицейского звания.

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Решение принял Холодногорский районный суд города Харькова, признав бывшую правоохранителя виновной в государственной измене. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Следствием установлено, что на момент захвата Изюма войсками РФ фигурантка была действующей работницей Нацполиции Украины. Но она сознательно и по личным мотивам присоединилась к незаконно созданному оккупационному формированию – "народной милиции", которое впоследствии стало "отделением полиции №2 (г. Изюм) управления внутренних дел ВГА Харьковской области".

В роли "следователя" женщина не только выполняла процессуальные действия в соответствии с законодательством страны-агрессора, но и патрулировала город вместе с российскими военными. Кроме того, она передавала оккупантам служебную информацию, в частности о расположении административных зданий (например, Изюмской окружной прокуратуры).

Известно, что перед деоккупацией города женщина сбежала в РФ, где скрывается и по сей день. Она находится в розыске, поэтому суд рассматривал дело заочно.

При поддержке публичного обвинения прокуроров Харьковской областной прокуратуры женщине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также суд отменил специальное звание "сержант полиции" и запретил ей занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

"Своими действиями обвиняемая нарушила присягу полицейского и способствовала утверждению оккупационного режима на временно захваченной территории. Приговором суда она уволена из рядов Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Начало срока отбывания наказания бывшей полицейской будет исчисляться с момента ее фактического задержания. К тому времени сроки давности остановлены.

В Харьковской облпрокуратуре отметили, что сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора. Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляли следователи второго следственного отдела Территориального управления ГБР в городе Полтава (с дислокацией в Харькове). Оперативное сопровождение обеспечивали работники второго оперативного отдела того же управления, а также Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, прокуратура Херсонской области заочно объявила подозрение адвокату из Херсона по факту коллаборационной деятельности. В 2022-м женщина занимала должность "начальницы отдела кадрово-правовой службы" в подконтрольном РФ так называемом департаменте здравоохранения Херсонской области.

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