Убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине: суд арестовал двух подозреваемых без права внесения залога

В Полтавской области суд избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об убийстве военнослужащего ТЦК и СП на автозаправочной станции в Пирятине. Их будут держать под стражей до 1 апреля 2025 года без права внесения залога.

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Об этом сообщило издание "Суспільне". Следствие установило, что подозреваемый Вадим Кузуб хотел помочь сбежать от ТЦК мобилизованному родственнику своей сожительницы.

В зале суда Кузуб заявил, что умышленно не хотел убить военного, а хотел его "напугать и обезвредить". По его словам, раненый не выжил из-за того, что скорая помощь ехала 40 минут.

Адвокат подозреваемого сообщил, что его подзащитный активно сотрудничал со следствием, дал показания правоохранителям, участвовал в следственном эксперименте и сообщил, где оружие, из которого ранил военнослужащего ТЦК. Также он желает возместить моральный и материальный ущерб потерпевшим.

По данным следствия, Кузуб хотел помочь сбежать от ТЦК мобилизованному родственнику своей сожительницы. Мобилизированный ехал на обучение в воинскую часть вместе с военными ТЦК и СП. Он несколько раз звонил по телефону и сообщал маршрут по которому двигается автобус. Понимая, что знакомый не успевает доехать до места плановой остановки транспортного средства, полтавчанин притворился больным и попросил на несколько минут остановиться.

После этого Кузуб подошел к военнослужащему ТЦК, который перевозил военнообязанных, и потребовал отдать оружие, угрожая охотничьим ружьем. Получив отказ, нападающий выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения мужчина погиб на месте.

Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья (ч. 3 ст. 262 УК), и незаконное препятствование деятельности Вооруженных сил Украины в особом период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ).

Другому фигуранту 1988 года рождения сообщили о подозрении в незаконном препятствии ВСУ в особый период (ч.1 ст. 114-1 УКУ).

Санкции инкриминируемых статей предусматривают лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщал OBOZ.UA, нападение произошло утром 1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в Пирятине. Военнослужащий районного ТЦК, сопровождавший мобилизованных мужчин в 199 учебный центр, подошел мужчина в балаклаве и пиксельных брюках. Он угрожал военному охотничью ружьем и выстрелил в него. Муж погиб.

Убийца, забрав автомат военнослужащего, скрылся с места преступления вместе с одним из мобилизованных. Правоохранители во взаимодействии с военными структурами оперативно разыскали и задержали убийцу и его сообщника.

2 февраля двоим мужчинам объявили подозрение по делу об убийстве военного. Один из подозреваемых – житель Полтавы, а другой – из Лубен.

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