Требовала деньги за установление инвалидности: в Хмельницкой области сообщено о подозрении главе мариупольской МСЭК. Фото

В Хмельницкой области правоохранители сообщили о подозрении главе медико-санитарной экспертной комиссии №2 города Мариуполь. Женщину подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, наказуемой в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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По данным следствия, подозреваемая требовала у мужчины 5000 долларов США за положительное решение по установлению ІІІ группы инвалидности. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении председателя областной медико-санитарной экспертной комиссии №2 города Мариуполь по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Эта комиссия временно работает в Хмельницком и занимается установлением групп инвалидности для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, в частности, Донецкой области.

По данным следствия, глава МСЭК требовала 5 тысяч долларов США от мужчины за положительное решение по установлению ІІІ группы инвалидности.

Женщину задержали при получении суммы средств. В ходе обыска по месту жительства были изъяты более 20 тысяч долларов США.

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой и ее отстранения от работы. Следствие продолжается, а стражи порядка пытаются выяснить все обстоятельства этой ситуации и возможные схемы вымогательства в других случаях.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Нацполиция заблокировали в Киеве очередной канал выезда за границу уклонистов, организованный уроженцем Черниговщины. Он предлагал "клиентам" документы с поддельными выводами МСЭК.

Напомним, пограничники задержали группу из восьми мужчин, которые хотели незаконно пересечь госграницу, чтобы уехать в Молдову. Для этого мужчины воспользовались услугами администратора одного из Telegram-каналов.

Сотрудники ДБР разоблачили правоохранителя из Киева, который, по информации следствия, переправлял через границу мужчин призывного возраста. Свои "услуги" он оценил в 10 тысяч долларов США.

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