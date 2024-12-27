Судьи и полицейские массово приватизируют служебное жилье: в Bihus.Info раскрыли схему

Схема приватизации служебного жилья в Украине очень проста. Чиновники сначала скрывают в декларациях свое реальное жилье, из-за чего получают служебное, а затем просто выкупают его. Приватизация служебного жилья таким образом законна.

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Однако этой возможностью очень часто пользуются не действительно нуждающиеся служащие, отмечается в расследовании Bihus.Info. Журналисты приводят в пример судей и полицейских, которые в последние годы получили и приватизировали служебные квартиры в киевских новостройках.

"Бывшая судья Шестого апелляционного административного суда Людмила Губская в 2019 году получила в пользование трехкомнатную служебную квартиру в ЖК Комфорт Таун". Стоимость такой ныне – не менее 115 тысяч долларов. Уже в 2023 году она ее приватизировала и через несколько месяцев уволилась", – отмечают в Bihus.Info и добавляют, что семья судьи "явно не из нуждающихся в такой помощи от государства".

В частности, ранее, в 2022 году Губская приобрела двухкомнатную квартиру в новом жилом комплексе в Черкассах. Причем там также приобрел другое двухкомнатное жилье сын Руслан Губский. В общей сложности судья с семьей за время пользования служебным жильем скупились недвижимостью и авто примерно на четыреста тысяч долларов, рассказывают журналисты.

Другую вартиру в Комфорт Тауне приватизировала и секретарь Шестого апелляционного административного суда Юлия Войтковская. Правда, на момент получения служебного жилья ни она, ни ее дочь Анна Косенко собственного жилья в Киеве не имели. Но в 2022-м 18-летняя дочь Войтков большую новую квартиру в ЖК "Русановская Гавань". Причем женщины в ней не проживали, потому что ею сразу стал пользоваться судья Евгений Мизенцев, помощницей которого и работала Юлия Войтковская.

Судья Хозяйственного суда Киева Юрий Пидченко почти сразу приватизировал полученную от государства трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Моторный". Его жена Инна еще до того приобрела собственную квартиру в Киеве, но недвижимость "загадочно исчезла из деклараций судьи именно перед получением служебной". что жена судьи просто переписала свое жилье на мать.

Глава департамента обеспечения деятельности министра внутренних дел Сергей Бойчук в 2023 году приватизировал служебную квартиру в ЖК "Хрустальные источники". При этом в своих декларациях за предыдущие годы он указывал, что еще с 2014 года владел двухкомнатной квартирой на Позняках.

В ЖК "Славутич" получили служебное жилье чиновники из Нацполиции Дмитрий Соколов и Артем Родыгин. Причем Соколов начал пользоваться трехкомнатной квартирой в 2022-м и уже через два года ее приватизировал, а в этот период его семья активно покупала недвижимость под Киевом.

Артем Родыгин пока только получил четырехкомнатную квартиру в указанном комплексе.

"Пока она еще не приватизирована, однако уже исключена из перечня служебных, а это основной шаг к приватизации квартиры", – утверждают журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время самые дешевые квартиры в Киеве продают по цене от 15 до 25 тысяч долларов, и такие варианты можно найти в отдаленных районах или среди жилья небольшой площади. Основными причинами низких цен становятся срочность продаж, расположение или состояние недвижимости.

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