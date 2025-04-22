ВРП открыла дисциплинарное дело против судей Западного апелляционного хозяйственного суда – СМИ

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело в отношении двух судей Западного апелляционного хозяйственного суда - Максима Желика и Ирины Малех.

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Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на постановление Второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Основанием для дисциплинарного расследования стали материалы, полученные в рамках уголовного производства, расследуемого Национальным антикоррупционным бюро Украины. По данным следствия, фигуранты дела могли быть вовлечены в коррупционную схему влияния на судебные решения по делам с высоким общественным резонансом, – указывают в СМИ.

Издание указывает, что согласно данным следствия, в течение 2024 года в Украине действовала организованная группа лиц, предлагавшая вознаграждение влиять на судебные решения в апелляционном хозяйственном суде. Речь идет о двух громких делах №914/386/24 и №914/653/24.

В первой судебная коллегия, в состав которой входила судья Ирина Малех, оставила решение без изменений – в пользу инициатора схемы. Во второй решение суда первой инстанции необходимо было отменить, но судья Желик в составе другой коллегии такого решения не принял. Это, по версии НАБУ, явилось следствием срыва договоренностей из-за выявления правоохранителями признаков наблюдения.

Как указывают авторы, несмотря на это, действия судьи Желика также оказались в центре внимания следствия: именно он был одним из судей, вынесших решение по другому из фигурирующих дел — №914/653/24. По данным материалов уголовного производства, в его коллегию входили и другие фигуранты расследования, а сам Желик, по заключению дисциплинарного инспектора, не предпринял никаких действий для того, чтобы сообщить о возможном вмешательстве в судебную деятельность.

Судьям Желику и Малех инкриминируют возможные дисциплинарные проступки, в частности нарушение судейской этики и поведения, что подрывает авторитет правосудия, недекларирование вмешательства в судебную деятельность, неблагочестие, в частности несоответствие образа жизни задекларированным доходам.

Украинские новости пишут, что дисциплинарная палата констатировала, что даже само участие судей в сомнительных коллегиях и отсутствие уведомлений о попытках влияния уже серьезным нарушением.

Дело объединено с уже открытым производством в отношении еще одного судьи - Василия Артимовича из Хозяйственного суда Львовской области. В дальнейшем объединенное дело будет рассматриваться Высшим советом правосудия. В случае доказательства вины судей могут лишить полномочий.