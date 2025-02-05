Суд отпустил нардепа Бондарева под личное обязательство: в чем его подозревают

Печерский райсуд Киева наконец-то избрал меру пресечения народному депутату от фракции ВО "Батькивщина" Константину Бондареву, подозреваемому в организации незаконной переправки через границу своих знакомых и подделке документов. После двух перенесений заседаний суд отпустил нардепа под личное обязательство.

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Решение приняла следственная судья Елена Бусик. Об этом сообщил Укринформ.

"Суд принял: избрать Бондареву Константину Анатольевичу меру пресечения в виде личного обязательства", - объявила судья.

При этом суд отклонил ходатайство прокуратуры об отправке Бондарева под стражу на 60 дней с возможностью залога в 100 миллионов гривен.

В поддержку Бондарева выступил его однопартиец Сергей Власенко. Он подписал заявление о взятии депутата на поруки.

Напомним, что суд начал выбирать меру пресечения Бондареву еще 20 января, однако заседание перенесли на 24 число, удовлетворив ходатайство депутата о предоставлении ему времени для поиска адвоката и ознакомления с материалами дела. Впоследствии заседание снова перенесли, уже на 5 февраля.

По данным следствия, народный депутат, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев в 2022-2023 годах направлял в Госпогранслужбу письма с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам под видом водителей, которые якобы должны сопровождать его за границей. Часть этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое вообще не вернулись в Украину.

Задокументировано 23 случая, когда на основании таких писем 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без нардепа. Сам Бондарев в это время либо уже находился за границей, либо не уезжал из страны вообще.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января депутат Верховной Рады Украины IX созыва Константин Бондарев получил подозрение в нарушении Уголовного кодекса. Его подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и подделке документов (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК).

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