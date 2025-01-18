Нардеп Бондарев организовал незаконный выезд за границу для 18 человек – ГБР

Депутат Верховной Рады Украины IX созыва получил подозрение в нарушении Уголовного кодекса. Речь идет об организации незаконной переправки лиц через государственную границу и подделке документов (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК).

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По информации СМИ, фигурант расследования – парламентарий Константин Бондарев, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры. В Офисе генерального прокурора имя подозреваемого не назвали, но подтвердили информацию о его работе.

Следствие считает, что политик 2022–2023 годах направлял в Госпогранслужбу письма с просьбой разрешить выезд за границу 23 гражданам как "водителям" для его сопровождения. Часть этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое вообще не вернулись в Украину.

Правоохранители инициировали обыски по месту жительства нардепа и других причастных лиц.

Также народному депутату Украины вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Решение об этом будет принимать суд.

В Государственном бюро расследований уточнили: задокументировано 23 случая, когда на основании писем нардепа 18 его "водителей" (мужчин призывного возраста) пересекли государственную границу без него. Он в это время либо уже находился за границей, либо не уезжал из страны вообще.

В некоторых случаях для заграничных поездок ему требовалось одновременно до пяти водителей. Трое из таких "драйверов" выехали из Украины.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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