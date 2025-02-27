Суд отпустил генерала Горбенко под домашний арест: в чем его обвиняют

Киевский апелляционный суд в четверг, 27 февраля, изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест бывшему командиру 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ Артуру Горбенко. Генерал подозревается в ненадлежащей организации обороны Харьковщины в мае 2024 года.

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Об этом сообщил адвокат генерала Станислав Пелюк. Он отметил, что "Артур Иванович уже едет домой". В свою очередь депутат Ростислав Тистык передал украинцам благодарность "за поддержку и приветствие" от военного.

Таким образом, для генерала содержание под стражей с залогом в 25 миллионов гривен изменено на домашний арест. По словам защитника Артура Горбенко, "адвокаты счастливы".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в январе генерала Юрия Галушкина, бывшего командующего ОТУ "Харьков", отправили под арест на 60 суток по делу о прорыве границы в Харьковской области. Сначала он был заключен под стражу без возможности внесения залога.

По словам другого адвоката Галушкина Михаила Величко, во время заседания суд отказал во всех ходатайствах стороны защиты генерала. Часть заседания проходила в закрытом режиме после удовлетворения соответствующего ходатайства прокуроров.

Причем ранее суд назначил Галушкину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 5 миллионов гривен.

После того, как залог был внесен, экскомандующего ОТУ "Харьков" снова задержали, поскольку работники Госбюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины обнаружили новые факты по делу о прорыве границы в Харьковской области.

Экскомбригу 125-й бригады ТрО Артуру Горбенко, бывшему командиру 415-го батальона 23-й ОМБр Илье Лапину и экскомандиру 155-й бригады Дмитрию Рюмшину предъявляют обвинения в том, что они "не обеспечили надлежащую защиту. оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления рашистов на областной центр".

По данным СБУ, "фигуранты нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТУ. Кроме того, в ходе боя чиновники не использовали весь арсенал возможных мер по отражению и остановке наступления агрессора. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где продолжаются ожесточенные бои".

Причем "инициированные правоохранителями специализированные экспертизы подтвердили факты преступной деятельности фигурантов", уточняют в СБУ.

В ГБР не исключают, что могут привлечь главнокомандующего ВСУ Александра Сырского как свидетеля по делу о прорыве границы в Харьковской области. Также в рамках этого производства может быть допрошен руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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