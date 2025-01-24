В ДБР не исключают допросы Сырского и Синегубова по делу о прорыве границы в Харьковской области. Видео

В Государственное бюро расследований не исключают, что могут привлечь главнокомандующего ВСУ Александра Сырского как свидетеля по делу о прорыве границы в Харьковской области, в рамках которой нескольким генералам сообщили о подозрении. Также в рамках этого производства может быть допрошен руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Об этом сказала представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в интервью для "Радио Свобода". Она отметила, что расследование сосредоточено на вопросах, можно ли было избежать прорыва.

Представительница ДБР пояснила, что производство против генералов и полковника ВСУ за прорыв границы в Харьковской области открыли на фоне общественного резонанса, связанного с этим. По ее словам, в ходе расследования учтут боевые заслуги подозреваемых офицеров.

Татьяна Сапьян также ответила на вопрос о возможном допросе других должностных лиц, в частности, Главкома ВСУ Александра Сырского или председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, или экскомандующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.

Спикер ответила, что не исключает привлечения их к делу как свидетелей, так же как и "абсолютно всех, кого следствие будет считать нужным опросить для того, чтобы это помогло прояснить полностью картину тех событий".

Как сообщал OBOZ.UA:

20 января правоохранители задержали бывших командиров, отвечавших за оборону Харьковской области. В частности, под стражу взяли генерала Юрия Галушкина и двух бывших командиров ОТУ "Харьков", 125-й отдельной бригады ТрО и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады. Их подозревают в халатности, приведшей к захвату части территории Харьковской области в начале мая 2024 года.

21 января суд избрал меру пресечения Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен. В среду, 22 января, необходимую сумму уплатили. Однако в тот же день он снова был задержан — Государственное бюро расследований заявило о разоблачении новых фактов.

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