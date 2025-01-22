Новые факты по делу о прорыве границы: экс-командующий ОТГ 'Харьков' был задержан после внесения залога

В среду, 22 января, за подозреваемого по делу о ненадлежащей обороне в Харьковской области генерала Юрия Галушкина был внесен залог на сумму пять миллионов гривен. Но сразу после освобождения военного его снова задержали.

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Об этом рассказали адвокат подозреваемого Михаил Величко и пресс-секретарь Госбюро расследований Ольга Чиканова. Причем представительница ГБР ссылается на "новые факты по делу", а защитник утверждает, что новое производство ведется "по старому эпизоду".

"Прошу быть внимательным, никаких новых обстоятельств по делу нет и быть не может. Новое производство зарегистрировано только сегодня по старому эпизоду", – уверяет Величко.

Защитник не называет по имени, кто именно уплатил залог за генерала. Также он не описывает "старый эпизод", согласно которому, как он утверждает, зарегистрировано новое производство.

В ГБР объясняют: дело экс-командующего ОТГ "Харьков" переквалифицировано. К подозрению в небрежности во время обороны Липецкой сельской территориальной общины добавляется новая.

"Было выяснено, что экс-командующий ОТГ "Харьков" не верно оценил потенциал врага и обстановку на участке ответственности и своими действиями также способствовал самовольному уходу с поля бойцами 125 обр ТрО. Установлено, что военный командир проигнорировал имеющиеся разведданные, оценил наступление россиян на данном участке "как маловероятный", и соответственно отдавал приказы и распоряжения подчиненным, которые не соответствовали реальной обстановке, что в итоге привело к трагическим событиям на линии фронта", – рассказала Чиканова.

Как считается, просчеты в командовании и самовольный уход с занимаемых позиций привели к тому, что враг "смог углубиться в полосу обороны бригады на расстояние до 10 км", что в свою очередь "позволило оккупантам снова из артиллерии обстреливать Харьков".

"Также в результате таких действий только за первые сутки наступления враг был ранен, убит или пропал без вести почти сотня наших военнослужащих", – добавили в ГБР.

В Бюро рассчитывают объявить генералу подозрение по ч. 5 ст. 27, ст. 429 УК Украины. Это "содействие в самовольном уходе с поля боя или отказ действовать оружием".

Как сообщал OBOZ.UA, генерал был задержан 20 января. Экс-командующему ТрО было сообщено о подозрении именно в "небрежном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия".

Вместе с Галушкиным были задержаны еще двое бывших командиров ОТГ "Харьков", 125-й отдельной бригады ТрО и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что генерал ВСУ Юрий Галушкин был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность командующего Сил территориальной обороны ВСУ 1 января 2022 года. С того же дня в Украине начал действовать новый род войск, главной задачей которых стала территориальная оборона страны.

Но уже в мае того же года Зеленский назначил генерал-майора Игоря Танцуру командующим Сил ТрО ВСУ. В то же время Юрий Галушкин с этой должности был уволен – без объяснения причин.

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