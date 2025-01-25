Дело о прорыве границы: экс-командующего ОТГ 'Харьков' взяли под стражу без права на залог

В пятницу, 24 января, генерала Юрия Галушкина, бывшего командующего ОТГ "Харьков", отправили под арест на 60 суток по делу о прорыве границы в Харьковской области. Он взят под стражу без возможности внесения залога, соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева.

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Об этом стало известно из трансляции адвоката Галушкина Михаила Величко в Facebook. Впоследствии он опубликовал и решение суда.

"Суд постановил: применить к Галушкину меру пресечения в виде содержания под стражей", – заявила судья.

По словам Величко, во время заседания суд отказал во всех ходатайствах стороны защиты генерала. Часть заседания проходила в закрытом режиме после удовлетворения соответствующего ходатайства прокуроров.

Из решения суда также известно, что он обязал следственный изолятор обеспечить медицинскую помощь и лечение подозреваемого.

Напомним, что ранее ранее суд назначил Галушкину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 5 миллионов гривен.

После того, как залог был внесен, экс-командующего ОТГ "Харьков" снова задержали, поскольку работники ДБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины обнаружили новые факты по делу о прорыве границы в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГБР не исключают, что могут привлечь главнокомандующего ВСУ Александра Сырского как свидетеля по делу о прорыве границы в Харьковской области, в рамках которого нескольким генералам сообщили о подозрении. Также в рамках этого производства может быть допрошен руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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