Суд избрал меру пресечения женщине, которая продала своего двухмесячного ребенка за $20 тысяч: детали дела

В Харькове 14 февраля избрали меру пресечения 22-летней жительнице города, которая решила продать свою двухмесячную дочь. По версии следствия, малышку женщина отдала "покупателю" за $20 тысяч, на которые с сожителем планировала купить автомобиль.

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О решении Киевского райсуда Харькова сообщает "Суспільне". Издание также опубликовало фото молодой матери, оказавшейся на скамье подсудимых.

Перед заседанием спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что прокурор просил избрать для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Харьковка свою вину признала. От общения с журналистам отказалась: по большей части молчала и кивала головой. Она только указала, что женщина, которой хотела продать дочь, ей не знакома, "та сама ее нашла".

Согласно решению суда, подозреваемую будут содержать под стражей в течение следующих 60 дней. Она сможет выйти из СИЗО под залог в 908 400 гривен.

Напомним, что правоохранители задержали 22-летнюю женщину 12 февраля – сразу после того, как она получила на $20 тыс. от "покупателя" своей двухмесячной дочери.

Безработная харьковчанка родила девочку 1 декабря 2024 года. Женщина проживала также с сыном, которому год и десять месяцев, своим сожителем и его семьей.

По версии следствия, за вырученные от продажи малышки средства они хотели приобрести авто. Теперь жительнице Харькова грозит до 15 лет тюрьмы за торговлю человеком (ч. 3 ст. 149).

Журналисты издания "Суспільне" отмечают, что оба малыша подозреваемой – Милена и Саша – сейчас находятся под наблюдением врачей в одном из медучреждений.

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