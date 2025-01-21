'Стоимость закупки одна из самых низких': в ГПСУ прокомментировали информацию о якобы завышении цен на боеприпасы

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что закупали боеприпасы по одной из самых низких стоимостей. Речь идет о приобретении БК в рамках перераспределения средств, принятого на Ставке Верховного главнокомандующего.

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На официальном сайте 21 января был опубликован комментарий Андрея Демченко, спикера ГПСУ. Он отреагировал на "очередной всплеск информационной активности, в которой в отрицательном контексте" упоминается деятельность ведомства, а именно завышение цен при покупке боеприпасов.

Демченко заявил, что Министерство обороны предложило правительству делегировать полномочия Государственной пограничной службе для осуществления оборонных закупок на 23 млрд гривен.

"Госпогранслужба, как составляющая Сил обороны Украины, имеет большой опыт закупок и доверие среди поставщиков вооружения. Стоимость боеприпасов, по которой происходила закупка, – одна из самых низких", – заверил спикер.

По его словам, ценообразование и условия снабжения – под постоянным контролем соответствующих украинских служб.

ГПСУ зарекомендовала себя как надежный контрагент для иностранных партнеров.

Это подтверждают соответствующие заключенные контракты для нужд ГПСУ, а также еще два решения КМУ в 2024 году (кроме 23 млрд) о делегировании полномочий на закупки для Сил обороны на 5,8 млрд и 31,1 млрд гривен.

"Отмечу, что все средства по поставкам реализованы вовремя. А снаряды уже уничтожают врага", – подчеркнул Демченко.

Он добавил: манипулятивными упреками на теме поставок вооружения, особенно когда речь идет о ложной информации, авторы и бенефициары таких инфоатак сознательно или бессознательно подрывают доверие," что в первую очередь вредит нашим воинам, которые являются конечными потребителями" и очень нуждаются в оружии на фронте.

Как писал OBOZ.UA, 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский призвал европейцев увеличить расходы на украинскую оборону, ведь Россия производит больше боеприпасов, чем вся Европа.

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