"Россия производит больше боеприпасов, чем вся Европа вместе": Зеленский в Давосе призвал увеличить расходы на оборону
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев увеличить расходы на украинскую оборону, ведь Россия производит больше боеприпасов, чем вся Европа. По его словам, такие действия со стороны Европы являются важной инвестицией в их безопасность.
Об этом украинский лидер заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он добавил, что Украина сейчас производит оружие очень быстро и значительно дешевле других.
"Даже, несмотря на то, что российский общий экономический потенциал намного меньше, чем потенциал Европы, она (Россия – ред.) производит в несколько раз больше боеприпасов и военного оборудования, чем вся Европа вместе. Это путь войн, который решила взять Москва", – сказал Зеленский.
Он добавил, что вместе с Западом Украине нужно производить такие системы ПВО, которые могут справляться со всеми типами баллистических ракет.
"Мы производим дроны, которых ни у кого в мире больше нет, мы производим артиллерию, и в Украине это гораздо быстрее и дешевле, чем в любой стране мира. Инвестирование в Украину сейчас – это не только инвестиция в безопасность Европы, но и в способность Европы быть гарантом безопасности для других регионов", – подчеркнул гарант.
По его мнению, европейские страны должны быть готовы выделять на безопасность столько ресурсов, сколько действительно нужно, а не ограничиваться уровнем, к которому привыкли за годы недооценки этих вопросов.
"Если нужно 5% ВВП, чтобы покрыть расходы на оборону, тогда нужно 5%. И не нужно играть на эмоциях людей, что оборона должна компенсироваться за счет медицины или пенсий – это нечестно", – отметил президент.
Напомним, Владимир Зеленский во вторник, 21 января, выступил со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. В своей речи президент призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности, "чтобы мир не мог позволить себе это игнорировать".
Как сообщал OBOZ.UA, 21 января украинский лидер прибыл в швейцарский Давос на очередной Всемирный экономический форум. В программе визита Зеленского – ряд важных встреч и двусторонних переговоров с лидерами стран от Латинской Америки в Юго-Восточную Азию, а также выступление перед участниками ВЭФ.
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