Содержание под стражей без залога: суд избрал меру пресечения водителю, совершившему резонансное ДТП в Виннице. Фото и видео

В субботу, 18 января, суд избрал меру пресечения 22-летнему водителю, который 16 января сбил двух 19-летних девушек на пешеходном переходе в Виннице. Подозреваемый будет содержаться под стражей 60 суток без определения размера залога.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Винницкой области. В ходе следствия выяснилось, что водитель, нарушив правила, пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на полосу общественного транспорта, где совершил наезд на двух девушек.

"16 января следователи следственного управления задержали водителя в процессуальном порядке и 17 января сообщили ему о подозрении. Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 16 января, в Виннице водитель автомобиля Mercedes, сбил двух девушек на пешеходном переходе. Обе пострадавшие находятся в больнице с телесными повреждениями. Известно, что девушки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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