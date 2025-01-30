Собирались заложить взрывчатку возле райотдела полиции: на Одесщине разоблачили группу лиц, которая готовила теракты по заказу РФ. Фото

Правоохранители и сотрудники СБУ разоблачили завербованных российскими спецслужбами лиц, готовивших серию терактов на территории Одесской области. Четырех преступников задержали, когда те собирались заложить взрывчатку возле одного из райотделов полиции.

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Фигурантам объявлено о подозрении и избраны меры пресечения, за работу на агрессора им грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что на след вражеской агентурной группы правоохранители вышли во время расследования убийства 54-летнего жителя Одессы, которое произошло на прошлой неделе.

"Управляемые врагом преступники за обещание денежного вознаграждения заложили взрывчатку возле частного домовладения мужчины и подожгли его авто, припаркованное на улице. Когда хозяин заметил огонь и вышел тушить горящий транспорт, раздался взрыв. От полученных травм потерпевший погиб на месте", – говорится в сообщении.

После оперативно-розыскных мероприятий удалось быстро установить, что к террористическому акту причастны четверо местных жителей от 23 до 46 лет. Самый старший мужчина ранее был судим за кражи и разбой, остальные – наркозависимые.

Правоохранители задержали сообщников, когда те готовились совершить еще ряд терактов, в том числе подорвать взрывчатку возле одного из районных отделов полиции, заманив к ней сотрудников поджогом нескольких служебных авто.

У фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами, одно из взрывных устройств, замаскированное под огнетушитель, и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

"Все четыре человека задержаны. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели человека) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Преступникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – сообщили в полиции.

Оперативно-розыскные мероприятия проводили аналитики управления уголовного анализа, оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, а также сотрудники отделения полиция №2 Одесского райуправления №1 совместно со специалистами управления СБУ в регионе. Досудебное расследование по этому делу осуществляют следователи УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно правоохранители и специалисты СБУ предотвратили теракт в Житомире, который по заказу РФ пытались совершить два парня из Днепропетровщины. Они заложили взрывчатку в мягкой игрушке и еще в нескольких вещах, которые оставили в квартире в центре города.

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