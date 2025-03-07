'Слил' координаты: предатель, который навел российские ракеты на Яворовский полигон, получил 15 лет тюрьмы

Предатель наводивший вражеские ракеты на Яворивский полигон, что привело к гибели украинских военных, получил 15 лет тюрьмы. Тернопольский апелляционный суд оставил в силе приговор 72-летнему мужчине.

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Об этом сообщили в проекте "Хочу к своим". Осужденный подал апелляцию, но суд ее отклонил.

Тернопольский апелляционный суд подтвердил приговор злоумышленнику, передавшего российским спецслужбам координаты Яворивского военного полигона в марте 2022 года. Это привело к массированному обстрелу и гибели украинских защитников.

Бывший сотрудник КГБ отправил карту полигона сотруднику ФСБ через мессенджер "Телеграмм" со своего мобильного телефона. Через некоторое время, 13 марта, оккупанты устроили ракетный удар по объекту, где проходили учения бойцов Сил обороны.

В мае 2024 года Галицкий районный суд Львова признал его виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией всего имущества.

Осужденный подал апелляцию, но Тернопольский апелляционный суд оставил приговор без изменений. Мужчина проведет за решеткой 15 лет по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Напомним, 13 марта 2022 года удар российской армии по Яворивскому полигону во Львовской области привел ко многим жертвам среди военных и гражданских. Официально подтверждены смерть 35 и ранения 134 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля стало известно, что сотрудники СБУ разоблачили агентурную группу ФСБ, которая по заказу РФ корректировала ракетные удары по нескольким регионам Украины. Одного из злоумышленников задержали на Киевщине. Подозреваемым грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

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